Incêndio numa casa de banho ativou bombeiros para o Rancho

Um incêndio numa habitação mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), ao início da noite deste domingo. O alerta foi dado há pouco, levando a equipa dos BVCL a responder prontamente para uma habitação num bloco de apartamentos localizado no sítio do Rancho, em Câmara de Lobos.

Segundo informações obtidas pelo JM, as chamas deflagraram na casa de banho da residência, mas foram rapidamente extintas por um bombeiro profissional de uma outra corporação presente no local. A intervenção da equipa de combate a incêndios urbanos dos BVCL limitou-se à ventilação do espaço afetado e ao rescaldo ainda antes de regressarem ao quartel. Os danos na residência estão circunscritos à casa de banho.