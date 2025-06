Um foco de incêndio em mato deflagrou na noite de sexta-feira, em Machico, na encosta contígua ao Hotel Dom Pedro, pouco depois da sessão de fogo de artifício integrada no Festival do Atlântico e no Mercado Quinhentista.

O alerta foi dado pelas 23h30, e para o local deslocaram-se quatro operacionais dos Bombeiros Municipais de Machico, apoiados por uma viatura pesada, que procederam à rápida extinção das chamas.

A situação foi resolvida em cerca de 45 minutos, sem maiores complicações, não havendo registo de danos pessoais ou materiais significativos. Segundo foi possível apurar, tudo indica que o incêndio terá tido origem no espetáculo piromusical que aconteceu minutos antes.