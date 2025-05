Idoso passou quase 24 horas ferido em casa sem receber ajuda

Trata-se de um caso singular que acabou bem.

Um homem de 72 anos permaneceu quase 24 horas no chão da sua residência, em Machico, na sequência de uma queda, sem receber qualquer tipo de assistência.

O incidente aconteceu no sábado, mas o homem só foi visto no domingo. Nesse período em que não conseguiu se levantar do chão, a vítima ainda tentou pedir ajuda, gritando por socorro, mas os seus apelos não foram ouvidos pelos vizinhos.

O idoso foi apenas encontrado no dia seguinte, no domingo, por um familiar que, ao perceber a gravidade da situação, contactou de imediato o 112.

Os Bombeiros Municipais de Machico deslocaram-se prontamente ao local e prestaram os primeiros cuidados.

Apesar do estado debilitado, o homem recusou ser transportado de imediato ao serviço de urgência do Centro de Saúde de Machico, conforme confirmou fonte dos bombeiros ao JM.

No entanto, mais tarde, devido ao agravamento das dores, acabou por procurar assistência médica nas urgências do Centro de Saúde, sendo posteriormente transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada nas urgências da ortopedia durante a madrugada de segunda-feira.

O idoso ficou internado para observação e tratamento especializado.