Idosa hospitalizada após queda na via pública

Uma mulher de 82 anos foi hospitalizada esta tarde na sequência de ferimentos sofridos após uma queda na via pública, na Vila da Camacha.

A vítima, que ficou ferida num membro inferior, foi inicialmente assistida no local por populares, tendo posteriormente recebido apoio de uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que se deslocou à ocorrência.

Após ser devidamente socorrida, a mulher foi transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.