MADEIRA Meteorologia
Idosa hospitalizada após queda na via pública

    Ambulância da Cruz Vermelha esteve a prestar socorro na Camacha. arquivo jm
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
05 Janeiro 2026
17:00

Uma mulher de 82 anos foi hospitalizada esta tarde na sequência de ferimentos sofridos após uma queda na via pública, na Vila da Camacha.

A vítima, que ficou ferida num membro inferior, foi inicialmente assistida no local por populares, tendo posteriormente recebido apoio de uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que se deslocou à ocorrência.

Após ser devidamente socorrida, a mulher foi transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

