MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem morre após doença súbita na Ribeira Brava

    Homem morre após doença súbita na Ribeira Brava
    Equipas da EMIR e Bombeiros realizaram as manobras de reanimação ao homem ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Janeiro 2026
21:28

A equipa médica da EMIR e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram, ao início desta noite, mobilizados para uma operação de socorro no centro da Ribeira Brava, após um homem ter sido acometido de uma doença súbita.

Apesar da rápida intervenção das equipas de emergência, a vítima, um homem de mais ou menos 70 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória. Foram de imediato iniciadas manobras de reanimação com suporte avançado de vida, mas o óbito acabou por ser declarado no local. As autoridades de saúde e policiais foram chamadas para proceder ao registo da ocorrência e à confirmação do óbito.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas