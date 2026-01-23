Homem morre após doença súbita na Ribeira Brava

A equipa médica da EMIR e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram, ao início desta noite, mobilizados para uma operação de socorro no centro da Ribeira Brava, após um homem ter sido acometido de uma doença súbita.
Apesar da rápida intervenção das equipas de emergência, a vítima, um homem de mais ou menos 70 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória. Foram de imediato iniciadas manobras de reanimação com suporte avançado de vida, mas o óbito acabou por ser declarado no local. As autoridades de saúde e policiais foram chamadas para proceder ao registo da ocorrência e à confirmação do óbito.
