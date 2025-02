Homem ferido após fugir do interior do carro da PSP

Um homem de 30 anos ficou ferido esta manhã na Estrada Monumental, no Funchal, após um incidente ocorrido dentro da viatura da Polícia de Segurança Pública (PSP), projetando-se para a estrada, enquanto era transportado para a esquadra para identificação.

A vítima sofreu algumas escoriações e foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que a transportaram para o hospital. No serviço de urgências, recebeu assistência médica, sempre com as autoridades por perto.