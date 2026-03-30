Homem detido por tráfico de droga e PSP apreende mais de 1,5 quilos de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública deteve, na tarde da passada terça-feira, “um homem de 39 anos, residente no concelho de Câmara de Lobos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, anunciou esta segunda-feira o comando regional da PSP. O suspeito foi detido, constituído arguido e “presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

Segundo a mesma nota, a detenção ocorreu na sequência de uma ocorrência relacionada com um indivíduo que apresentava um comportamento hostil e proferia linguagem injuriosa para outras pessoas. Os agentes da esquadra de Câmara de Lobos deslocaram-se de imediato ao local, onde intercetaram o suspeito e restabeleceram a ordem pública.

Durante a intervenção, os polícias apuraram que o homem tinha na sua posse “substâncias ilícitas e diverso material associado à atividade de tráfico de droga”. No seguimento das diligências efetuadas, foi realizada uma “busca domiciliária” à residência do suspeito. A operação permitiu apreender mais produto estupefaciente e vários objetos relacionados com o crime, num “total de 1.251 gramas de haxixe, 286 gramas de cocaína, 47 gramas de uma substância estupefaciente ainda por identificar e 1.684,50 euros em numerário”.