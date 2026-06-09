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Termómetros atingem os 25ºC esta terça-feira

    Termómetros atingem os 25ºC esta terça-feira
    Deve ser registada uma pequena descida da temperatura máxima. Joana Sousa / Joana Sousa/JM-Madeira
Redação

Região
Data de publicação
09 Junho 2026
7:15

Pequena descida da temperatura máxima. Os termómetros na ilha da Madeira vão variar entre os 19ºC e os 25ºC esta terça-feira, ao passo que o no Porto Santo vão dos 18ºC aos 22ºC, conforme dá conta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu vai estar, em geral, muito nublado, com boas abertas na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

Há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, em especial na vertente norte da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, porvezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, na ilha do Porto Santo e nas terras altas.

Quanto ao estado no mar, na costa norte da Madeira esperam-se ondas de norte/nordeste com 1,5 a 2 metros, enquanto que na costa sul são aguardadas ondas do quadrante sul com um metro.

A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.

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