Homem agredido no Jardim Municipal do Funchal durante a madrugada

Um homem de 66 anos foi agredido esta madrugada no Jardim Municipal do Funchal, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência. A cena de agressão aconteceu por volta das cinco da manhã, altura em que estiveram no local as autoridades policiais e de socorro.

A vítima sofreu ferimentos na face e recebeu assistência no local antes de ser encaminhada para a unidade hospitalar. Segundo fonte hospitalar contactada pelo JM, o homem esteve a ser submetido a tratamento devido aos ferimentos e encontrava-se em observação.

Recorde-se que, há poucos dias, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, reconheceu existir cenas de violência naquele local, mas deixou claro que o Jardim Municipal não seria encerrado durante a noite, apesar dos episódios de desacatos registados naquele espaço público.