Homem agredido e assaltado no Jardim Municipal do Funchal

Um indivíduo de 43 anos foi agredido e roubado por dois homens no Jardim Municipal, no Funchal, esta tarde. A vítima sofreu ferimentos e foi transportada para o hospital.

Um utente da Casa de Saúde São João de Deus foi este domingo vítima de agressão e assalto no Jardim Municipal, no Funchal, durante um período autorizado de saída da instituição. Segundo foi possível apurar, o homem, de 43 anos, encontrava-se a passear na zona do jardim, junto à Rua de São Francisco, quando terá sido surpreendido por dois indivíduos que alegadamente já o estariam a vigiar há algum tempo.

A vítima foi atacada a soco pelos suspeitos, que acabaram por roubar vários equipamentos eletrónicos que trazia consigo. O alerta para a ocorrência mobilizou meios de socorro para o local e, mais tarde, uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP). O homem recebeu assistência no local da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e foi posteriormente transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência devido aos ferimentos sofridos. Fonte hospitalar confirmou o transporte da vítima para a unidade hospitalar, após o primeiro socorro prestado no local das agressões.

Ao que o JM apurou, haverá pelo menos duas testemunhas que assistiram ao assalto e identificaram os alegados autores como indivíduos conhecidos naquela zona da cidade, onde, por vezes, chegam a pernoitar.