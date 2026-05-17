Cebola regional dá sinais de recuperação

Secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou recuperação da produção de cebola, aumento de produtores DOP e reforço dos apoios ao setor agrícola.

O secretário regional de Agricultura e Pescas marcou presença na tradicional Festa da Cebola, esta tarde, iniciativa promovida pela Junta de Freguesia e pela Casa do Povo do Caniço, onde destacou a recuperação gradual da produção regional de cebola após os prejuízos causados pelas pragas que têm afetado esta cultura nos últimos anos. Segundo Nuno Maciel, os sinais de melhoria já são visíveis no terreno. “Visitamos e falamos com vários produtores que confirmam uma ligeira recuperação”, afirmou o governante, após assistir ao tradicional cortejo e visitar as barracas presentes no certame.

O responsável atribuiu esta evolução “à resiliência dos agricultores”, mas também ao trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. “Tem sido feito um acompanhamento técnico de proximidade e desenvolvidas experiências para ultrapassar este problema”, acrescentou.

Durante o evento, o secretário regional entregou ainda prémios aos melhores produtores de cebola em modo de produção biológico e de Denominação de Origem Protegida (DOP). Este ano, os prémios consistiram na atribuição de pulverizadores destinados a apoiar o trabalho diário dos agricultores. Nuno Maciel explicou que esta medida só foi possível graças ao novo regulamento de apoio financeiro às Casas do Povo, que obriga à aplicação de 20% das verbas atribuídas em ações de fomento direto da atividade agrícola.

“Além dos prémios hoje distribuídos, já foram entregues fertilizantes e raticida a 142 produtores regionais que têm aqui os seus produtos em exposição”, sublinhou o governante, adiantando ainda que a tutela procurou assegurar que as instituições recebessem as verbas antes da realização dos eventos. No âmbito do apoio à produção regional, o secretário regional revelou que o Governo Regional prevê reforçar, já este ano, os incentivos à “Cebola da Madeira DOP”, com uma majoração de cerca de 44% face à cebola comum.

Através do programa POSEI, a produção certificada passará a beneficiar de um apoio de 167,04 euros por tonelada, valor que poderá atingir os 200,45 euros no caso da produção em modo biológico. Já a cebola comum contará com um apoio de 116 euros por tonelada. De acordo com o governante, registou-se este ano um aumento de cerca de 36% no número de produtores certificados com DOP, um crescimento que considera demonstrativo do interesse crescente pela valorização dos produtos regionais certificados.

Nuno Maciel destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Agricultura junto do banco de sementes da Universidade da Madeira – Isolexis, que permitiu solicitar sementes das seis variedades regionais de cebola para futura propagação e distribuição aos produtores. “Este trabalho permitirá garantir a preservação genética da cebola da Madeira e facilitar o acesso dos produtores à certificação DOP”, explicou, salientando que esta estratégia contribui para defender os produtos locais, promover escolhas mais sustentáveis e dinamizar a economia regional.

A encerrar a iniciativa, o secretário regional reafirmou o compromisso do Executivo com a valorização das produções tradicionais e certificadas da Região. Só na freguesia do Caniço, através do PRODERAM, foram aprovados 53 projetos, representando um investimento apoiado na ordem dos 11 milhões de euros.