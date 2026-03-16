Frio, chuva forte e neve acima dos 1400 metros previstos para a Madeira

O estado do tempo na Madeira deverá agravar-se a partir da tarde de amanhã, com previsão de chuva por vezes forte, granizo e possibilidade de trovoada. A informação foi avançada por Ricardo Tavares, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na região, em declarações à rádio JM/FM.
Segundo o responsável, a instabilidade deverá prolongar-se durante vários dias. “O agravamento começa a partir da tarde de terça-feira (amanhã), com aguaceiros que poderão ser por vezes fortes, com granizo e acompanhados de trovoada”, explicou.
Ricardo Tavares adiantou ainda que este cenário meteorológico não deverá ser passageiro. “Ao longo dos próximos dias vamos manter esta situação. Portanto, é uma situação que se vai manter, pelo menos pelo que está previsto neste momento, até ao final desta semana e início da próxima”, afirmou.
Além da chuva, há também previsão de neve nas zonas mais altas da ilha. “De referir a queda de neve, principalmente nos dias 18 e 19, que deverá ser bastante significativa, ainda que a cotas elevadas”, indicou.
De acordo com o delegado do IPMA, a neve deverá cair acima dos 1400 a 1500 metros de altitude. “Vai acumular valores bastante significativos acima dessa cota”, acrescentou.
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