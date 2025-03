O alerta foi dado pelo proprietário da embarcação às 7h30, informando que a sua embarcação teria afundado enquanto estava atracada no porto. Em resposta, foi acionado o piquete do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

De acordo com Bruno Ferreira Teles, capitão do Porto do Funchal e comandante-local da Polícia Marítima, o proprietário encontra-se no local a tentar solucionar a situação, juntamente com agentes da Polícia Marítima.