Doente do Porto Santo em transporte emergente para a Madeira

Mais um doente, um homem de 60 anos, foi transportado de emergência do Porto Santo para a Madeira, onde ficou internado nos serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A operação aconteceu ao final da tarde desta quarta-feira. Só nas últimas 24 horas, segundo apurou o JM, trata-se do terceiro doente transferido da Ilha dourada para a Madeira por motivos clínicos.

Em estado grave devido a uma doença súbita, o utente do Serviço Regional de saúde (SRS) necessitava realizar exames essenciais, incluindo tomografia computorizada (TAC), que não está disponível no centro de saúde Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo.

Esta falta de recursos locais obriga à transferência para a Madeira sempre que são necessários diagnósticos mais detalhados dos utentes, o que foi o caso.

A operação contou com o transporte no avião C295 da Força Aérea Portuguesa, que contou com a colaboração com a colaboração dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e da equipa médica da EMIR.