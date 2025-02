Duas doentes transferidas do Porto Santo para a Madeira

Duas utentes que estavam internadas no serviço de urgências do centro de saúde Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, foram transportadas ontem à noite para a Madeira através do avião C295 da Força Aérea Portuguesa estacionado no Aeródromo n.º3.

A operação de transferência das duas doentes contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e da equipa médica da EMIR. As pacientes, duas mulheres com idades de 80 e 91 anos, estavam hospitalizadas no centro de saúde, mas necessitaram de ser transferidas para a realização de exames e outros tratamentos necessários.