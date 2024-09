Despiste de mota no Caniço deixa motociclista em estado grave

Um despiste de moto, há pouco, na descida para a zona do Cristo Rei, no Caniço, deixou um motociclista com ferimentos de alguma gravidade. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A Equipa médica da EMIR e a equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizaram o socorro. As informações ainda são escassas, mas a vítima acaba de ser transportada para o hospital, acompanhada pela equipa da EMIR. A PSP também está no local.