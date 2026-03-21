Despiste com capotamento faz dois feridos no túnel da Fazenda

Um despiste seguido de capotamento total e de um princípio de incêndio numa viatura provocou dois feridos, este sábado, na Via Rápida, no troço entre Machico e o Caniçal, mais concretamente no túnel da Fazenda. As vítimas são um casal na casa dos 60 anos. Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais de Machico e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
À chegada, as duas vítimas encontravam-se conscientes e queixavam-se de dores, tendo o homem recusado transporte para uma unidade de saúde. Já a mulher apresentava dores intensas na zona do peito, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada para o Centro de Saúde de Machico, onde foi estabilizada.
Devido à necessidade de cuidados diferenciados, acabou por ser transferida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou em observação e a receber tratamento.
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