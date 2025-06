O arruamento junto ao túnel do centro de Santa Cruz, na Avenida 25 de Junho, encontra-se temporariamente encerrado ao trânsito e à circulação pedonal, no troço compreendido entre a Rua do Ribeirinho e a Rua do Tribunal, na sequência da derrocada registada ontem à noite, conforme avançou o JM-Madeira.

A interrupção visa permitir a realização de uma avaliação técnica das condições de segurança da via, devido ao movimento de um bloco de basalto.

“Esta intervenção é necessária para garantir a integridade da infraestrutura e salvaguardar a segurança de todos os utilizadores. Agradecemos desde já a compreensão de todos e lamentamos eventuais incómodos causados”, escreve o município de Santa Cruz numa publicação nas redes sociais.

Durante o período de encerramento, a autarquia recomenda a utilização de vias alternativas, que estão devidamente sinalizadas no local.