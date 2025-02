Condutor sai ileso de acidente aparatoso na Via Rápida em Santa Cruz

Um condutor escapou ileso de um acidente aparatoso na Via Rápida, no sentido Este-Oeste, logo após a saída do centro de Santa Cruz, próximo ao túnel de São Pedro, na zona do Aquaparque. Segundo apurou o JM, uma outra pessoa viajava na viatura e também não ficou ferida, num acidente ocorrido esta tarde.

O veículo capotou lateralmente na via rápida, acabando por ficar perto de uma parede da via de circulação. Apesar dos danos materiais significativos, tanto o homem quanto a mulher que seguiam na viatura saíram ilesos do acidente.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz responderam à ocorrência, mas não foi necessária a intervenção das equipas pré-hospitalares nem da equipa de desencarceramento.

Os trabalhos de remoção do veículo e limpeza da via estão a cargo das equipas de assistência da Via Litoral. A PSP encontra-se no local para investigar as causas do despiste e capotamento da viatura.