O condutor envolvido no acidente que ocorreu esta manhã, por volta das 6 horas, na Ribeira de João Gomes, junto ao Campo da Barca, apresentaria sinais de embriaguez, segundo confirmou o Jornal junto de fonte que está a investigar o caso.

Já segundo fontes recolhidas no local, a viatura perdeu o controlo e embateu contra uma parede provocando ferimentos graves em 3 ocupantes que ficaram encarcerados no interior do veículo. O condutor é um dos feridos graves e apresentava uma forte suspeita de traumatismo crânioencefálico.

O transporte às urgências foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Cruz Vermelha Portuguesa. Os Sapadores, segundo nos foi dito num primeiro contacto, transportaram duas vítimas.