Aconteceu esta manhã, pelas 8h40, uma colisão entre uma mota e um carro na Avenida das Madalenas, no Funchal, provocando ferimentos a uma mulher de 34 anos.

Apresentava suspeita de fratura do maxilar e um corte no lábio. Foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e seguiu, depois, para as urgências do hospital.