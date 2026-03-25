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Cantor madeirense Rúben Aguiar conduzido à prisão da Cancela

    Cantor madeirense Rúben Aguiar conduzido à prisão da Cancela
    Cantor madeirense Rúben Aguiar vai cumprir pena na cadeia da Cancela. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Março 2026
18:22

O artista madeirense Rúben Aguiar foi conduzido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, para cumprir a pena de prisão a que foi condenado, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional. O prazo para a sua apresentação terminava a 18 de maio.

Até então sujeito a vigilância por pulseira eletrónica em cadeia domiciliária, o cantor vai agora cumprir efetivo da pena de seis anos de prisão.

Rúben Aguiar acabou por chegar ao Estabelecimento Prisional do Funchal num veículo da Polícia de Segurança Pública (PSP), após ter sido dado cumprimento a um mandado de condução emitido pelas autoridades.

Recorde-se que o caso remonta a 2023, quando o artista atropelou um homem numa bomba de gasolina, em Alcochete, tendo sido posteriormente acusado de tentativa de homicídio.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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