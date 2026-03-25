Cantor madeirense Rúben Aguiar conduzido à prisão da Cancela

O artista madeirense Rúben Aguiar foi conduzido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, para cumprir a pena de prisão a que foi condenado, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional. O prazo para a sua apresentação terminava a 18 de maio.
Até então sujeito a vigilância por pulseira eletrónica em cadeia domiciliária, o cantor vai agora cumprir efetivo da pena de seis anos de prisão.
Rúben Aguiar acabou por chegar ao Estabelecimento Prisional do Funchal num veículo da Polícia de Segurança Pública (PSP), após ter sido dado cumprimento a um mandado de condução emitido pelas autoridades.
Recorde-se que o caso remonta a 2023, quando o artista atropelou um homem numa bomba de gasolina, em Alcochete, tendo sido posteriormente acusado de tentativa de homicídio.
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