Cachalote juvenil deu à costa no Caniçal

Um cachalote juvenil, com cerca de oito metros, deu à costa na passada terça-feira, numa praia do norte da Madeira, na zona da Ponta de São Lourenço, onde se mantém.

A zona é inacessível por terra e as condições do mar não têm permitido o acesso de embarcações ao local, pelo que o animal continua no calhau.

Luís Freitas, responsável pelo Museu da Baleia, confirmou a notícia ao JM e disse que, logo que haja condições, uma equipa irá ao local recolher as amostras possíveis.

Interessa saber o motivo da morte, se por doença ou se devido a algum impacto. Relativamente a esta hipótese, a observação por binóculos não detetou, para já, indícios de acidente, adiantou o biólogo.

A evolução da movimentação e estado do animal tem sido acompanhado pela equipa científica do Museu da Baleia da Madeira, entidade que coordena a RACAM – Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira.

No site do Museu, os cidadãos encontram toda a informação para o caso de avistarem ou tiverem conhecimento de um golfinho ou de uma baleia, morto ou vivo, nas praias ou águas do arquipélago da Madeira. Quem tiver conhecimento de uma situação dessas deverá contacte o Museu da Baleia da Madeira através do número 291 961 859 / 924 432 091 (disponível 24 horas por dia, incluído sábados, domingos e feriados).

Deverá ser indicado o local onde encontrou o animal; número e tamanho dos animais; espécies (se souber); se o animal está vivo ou morto, e o seu estado (se está em decomposição ou não); estado do mar no local e se a maré está cheia ou a esvaziar;

Se o animal está morto, os especialistas aconselham as pessoas a não se aproximarem demasiado ou tocar no animal (pode ser portador de doenças).