Avaria em carrinha de turismo lança fumo para as festas de Santo António

As festas na freguesia de Santo António, no Funchal, ficaram esta tarde marcadas por um incidente com uma viatura de passageiros. Uma carrinha de turismo sofreu uma avaria mecânica, rebentando com o turbo quando circulava nas imediações da farmácia local, e acabou por captar a atenção dos populares que já se encontravam a celebrar o arraial do santo padroeiro.