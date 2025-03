Um acidente rodoviário na zona da Abegoaria, na Via Rápida 1 (VR1), no sentido sul, no Caniço, causou constrangimentos temporários à circulação naquela via. Tal como avançou o JM na sua edição online, o sinistro envolveu três viaturas, uma das quais um veículo pesado, o que aumentou o impacto e a visibilidade do incidente.

De acordo com informações agora apuradas pelo JM, uma mulher, ocupante de um dos veículos ligeiros, sofreu ferimentos e recebeu assistência no local. O trânsito ficou fortemente condicionado, especialmente dentro do túnel, enquanto as equipas de socorro atuavam no local.

Após a intervenção das equipas de assistência da Via Litoral, a estrada foi devidamente limpa e a normalidade acabou por ser restabelecida.