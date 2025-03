Bombeiros ativados para acidente grave na Abegoaria

Um acidente grave ocorreu há pouco na Via Rápida (VR), na zona do Caniço de Baixo, mais precisamente no túnel da Abegoaria Este, na faixa sul.

Segundo apurou o JM, viaturas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da Polícia estão a caminho do local para prestar assistência.

O trânsito encontra-se totalmente parado entre na zona da Abegoaria, o local do acidente. As informações ainda são escassas, mas tudo indica que se trata de um sinistro de alguma gravidade.