Um acidente ocorrido esta manhã, ainda antes das 8 horas, na entrada para a via rápida na zona da Cancela, sentido Santa Cruz - Funchal, gerou um forte congestionamento no trânsito, com as filas de carros a chegarem até ao Porto Novo.

A ocorrência terá causado dois feridos socorridos em duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, corporação acionada para o local. No entanto, ainda não foi possível apurar o grau de ferimentos dos sinistrados.