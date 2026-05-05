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Participação

5-05-2026
Orlando dos Santos Gonçalves
Orlando dos Santos Gonçalves
Faleceu com 46 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de sua mãe, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, filhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural da Fajã das Galinhas, Estreito de Câmara de Lobos, atualmente a residir no Caminho das Preces 119, Ed. Colinas Park, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 05/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 10 de maio, às 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de maio de 2026

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