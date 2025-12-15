Sua esposa, nora, netos, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Moisés Temtem Fernandes Manica, natural da freguesia de Santo António e residente na freguesia do Monte.

O funeral realiza-se, hoje, segunda-feira, dia 15 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 09:30h e as 10:15h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 20 de dezembro, na Igreja Paroquial da Graça, Santo António, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 15 de dezembro de 2025