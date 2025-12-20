Sua filha, filhos, noras, genro, netas, netos, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Marieta Pereira Moniz, natural da freguesia de São Roque e residente no Caminho do Corgo nº 9, Santo António.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 20 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 09:30h e as 10:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 27 de dezembro, na Igreja Paroquial dos Álamos, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de dezembro de 2025