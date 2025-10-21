Sua irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Rosária Abreu de Freitas Andrade, natural da freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á quarta-feira, dia 22 de outubro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família expressa publicamente a sua gratidão à direção e todos os colaboradores do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tábua pela forma profissional e muito humana como cuidaram da seu familiar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quinta-feira, dia 23 de outubro, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 21 de outubro de 2025