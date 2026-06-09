Maria Paixão dos Santos

Seus amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, morada que foi ao Caminho do Terro Negro, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quarta-feira, 10/06/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 14/06/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 9 de junho de 2026