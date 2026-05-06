Seus filhos: Cláudia Regina de Freitas Dias, seu marido e filhos, e Marco Rúben Freitas Dias, sua esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua 4 das Casas Próximas, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia no próximo Domingo, dia 10, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direção e a toda a equipa da Residência Assistida Dilectus, bem como a todos os profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

LOJA DOS MOVÉIS–Damconforto, Lda. participa às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua Sócia-Gerente Sr.ª D. Maria Luísa Gomes de Freitas Dias e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

MOLAFLEX by MUNDO D`ALGODÃO participa às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª D. Maria Luísa Gomes de Freitas Dias, mãe do seu Sócio-Gerente Sr. Marco Rúben Freitas Dias, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A Gerência da SAPATARIA DALLAS participa às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa vizinha Sr.ª D. Maria Luísa Gomes de Freitas Dias e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Funchal, 6 de maio de 2026