Maria Lucília Gomes Rodrigues de Sousa Jesus

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho da Cova, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada uma Cerimónia a cargo da Igreja Adventista do 7º Dia, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direção e a toda a Equipa do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, em especial ao Serviço de Enfermagem e Ação Direta, pelo carinho e conforto que deram até ao último momento à nossa ente querida.

Funchal, 9 de junho de 2026