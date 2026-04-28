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Participação

28-04-2026
Maria Lúcia Costa dos Reis
Maria Lúcia Costa dos Reis
Faleceu com 89 anos
  • Freguesia| São Martinho

Filhas e Filho, netos e bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Lúcia Costa dos Reis, natural e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 28 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:30h e as 11:00h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 03 de maio, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 28 de abril de 2026

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