Cinco detidos pelo duplo homicídio de filhos de madeirenses

A polícia sul-africana deteve cinco suspeitos relacionados com um violento duplo homicídio e um assalto a um estabelecimento comercial, ocorrido na cidade de Mahikeng, que vitimou um casal luso-descendente. O crime teve lugar na noite de sexta-feira, 24 de abril de 2026, num bar situado na zona de Golfview, tal como avançou o JM na sua edição online. As autoridades foram chamadas ao local após relatos de disparos, tendo a investigação inicial conduzido à identificação e detenção de cinco indivíduos.

Segundo informações preliminares, seis homens armados e encapuzados terão invadido o estabelecimento, confrontando o casal. As vítimas foram forçadas a deslocar-se para uma área de convivência, onde foram ameaçadas, agredidas e viram retirar vários telemóveis, uma quantia de dinheiro não especificada, um computador e ainda as chaves de uma viatura, uma carrinha Ford Ranger, utilizada pelos suspeitos na fuga.

As vítimas foram identificadas como Marlene Gomes, de cerca de 56 anos, e Sérgio Gomes, de 59, ambos filhos de emigrantes madeirenses. O casal foi mortalmente atingido a tiro durante o assalto. De acordo com informações recolhidas junto de um emigrante na região, o crime terá ocorrido no contexto de um assalto ao estabelecimento do filho, tendo o casal tentado intervir, momento em que foi alvejado.

Marlene Gomes, nascida na África do Sul, era filha de pai natural da Ponta do Pargo e de mãe de Câmara de Lobos. Já Sérgio Gomes era filho de madeirenses oriundos da freguesia de Gaula.

As autoridades prosseguem as investigações para localizar o sexto suspeito, que permanece em fuga.