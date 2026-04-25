Casal assassinado na África do Sul

Marlene e Sérgio Gomes, filhos de madeirenses, foram assassinados esta sexta-feira, 24 de abril, na cidade de Mahikeng, Noroeste sul-africano.
As informações ainda são escassas, mas conforme relata um emigrante ao JM, o crime terá ocorrido na sequência de um assalto ao negócio do filho, em que o casal terá tentado ajudar quando foi atingido a tiro.
De acordo com a mesma fonte, Marlene, nascida na África do Sul, teria cerca de 56 anos e é filha de madeirenses, sendo o pai da Ponta do Pargo e mãe de Câmara Lobos. Já Sérgio, 59, é filho de madeirenses de Gaula.
Os dois têm familiares na Região, que já sabem da tragédia.
Sabe ainda o JM que Marlene esteve na Madeira no verão do ano passado, durante o mês de julho.
O casal tinha vários negócios na África do Sul e deixam três filhos, um rapaz e duas raparigas.
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
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