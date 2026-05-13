Manuel Rodrigues

Sua esposa, filhas, filhos, netos, genros, noras, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, avô, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Sítio das Romeiras, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Comunicam que o seu funeral se realiza na próxima quarta-feira, 13 de maio de 2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13h30 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15h30, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as equipas médicas, de enfermagem e auxiliares do Hospital dos Marmeleiros, bem como do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos e aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram do seu familiar. A todos, um muito obrigado.

Obrigado pelos ensinamentos, histórias, risadas, partilhas e pelo amor que deixas nos nossos corações.

A família reconhece todas as manifestações de pesar de quantos a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais se informa que a missa do 7.º dia se realizará no domingo, 17 de maio de 2026, pelas 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 13 de maio de 2026