Luísa Teresa Maria Amado de Freitas Vieira

Seu filho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua da Rochinha, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 09/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 13/06/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima, Santa Maria Maior, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa do Lar Jardim do Sol, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 9 de junho de 2026