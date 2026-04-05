João Pestana Rocha

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, bisneta, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Dr. Américo Durão, Edifício Funchal Palace, São Pedro, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 06/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 08/04/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 5 de abril de 2026