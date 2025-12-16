João Francisco Moniz Mendonça

Sua esposa, filhos, genros, noras, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à Estrada Nossa Senhora de Guadalupe, freguesia do Porto da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 11:15 horas, para a Capela do Novo Cemitério Municipal do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral após as cerimónias para inumação no mesmo.

O corpo estará em câmara ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 10:00 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar.

Porto da Cruz, 16 de dezembro de 2025