João Eleutério Correia de Gouveia

Sua esposa Judite Gouveia, seu filho Marco Paulo, irmã, cunhada, cunhado, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo que foi residente no Beco da Jacinta nº8, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo dia 25-12-2025 (dia de Natal) pelas 9h00 na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais, Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João Almada, em especial a Srª Drª Priscila e enfermeiras do Centro de Saúde de Santo António pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 18 de dezembro de 2025