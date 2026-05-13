Sua esposa, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, afilhadas, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Isidro de Jesus Fernandes, natural de Vila Real e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira, dia 13 de maio.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 11:30h e as 12:30 h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 17 de maio, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 13 de maio de 2026