Suas filhas: Maria Sousa, Rosa Sousa, Lina Sousa; filhos: Manuel Sousa, João Sousa, José Sousa, Victor Sousa; netas, netos, bisnetas, bisnetos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Constância Alves, natural e residente que foi na freguesia do Caniçal, Machico.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 20 de abril.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 10:00h e as 11:45h, saindo de seguida com destino à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família informa que será celebrada missa 7º Dia, sexta-feira, dia 24 de abril, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal) pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Caniçal, 20 de abril de 2026