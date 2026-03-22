Conceição Rodrigues Rocha

Seus filhos, netos e bisnetos, seus sobrinhos, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Calheta, Estrada Regional 222, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 22/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a igreja paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia, Domingo, 29/03/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Calheta, 22 de março de 2026