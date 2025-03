Carlos Alberto Jardim de Nóbrega

Sua esposa, Maria Irene de Carvalho Ascensão Nóbrega, sua filha, Ana Beatriz Carvalho de Nóbrega e marido, Gonçalo Nunes, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada do Garajau freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã Terça-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas, para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo pelas 10:30 horas, para cremação no mesmo cemitério.

No próximo domingo pelas 11.00 horas será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial do Caniço.

A família agradece muito reconhecida, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um especial agradecimento à Dra. Paula Vieira e aos enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital de Dia e aos médicos, enfermeiros assistentes operacionais do serviço de Hemato-Oncologia, 8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, os cuidados de saúde prestados com inigualável saber e dedicação e o carinho e disponibilidade que sempre souberam ter e demonstrar nos cuidados que prestaram ao seu parente.Bem-haja

Funchal,31 de março de 2025.