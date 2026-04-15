Seu marido, Paulo Miguel Simões de Nóbrega e Sousa, os seus filhos Bárbara Matilde Ramos Vasconcelos Sousa, Maria Luísa Ramos Vasconcelos Sousa e João Tomás Ramos Vasconcelos Sousa, sua Mãe, Maria Luísa Pina de Jesus Vasconcelos, seu irmão Duarte Nuno Ramos Vasconcelos, esposa e filhos, cunhados, primos, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, prima, tia, amiga e parente, que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de cinzas presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo de família no mesmo.

Mais se informa que será celebrada Missa de 7º dia na Igreja do Colégio pelas, 17:00 horas no dia 17 de abril, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Bárbara,

Única, linda, alegre, valente, espontânea, dedicada, íntegra, sincera, corajosa, empática, altruísta, solidária, determinada, honesta, amorosa, guerreira, leoa, iluminada, bela, organizada, amiga, solidária, compreensiva, responsável, leal, meiga, ponderada, resiliente, matriarca, sábia, excepcional, inteligente, amorosa, assertiva, humilde, sincera, generosa, perserverante, companheira, sensata, perspicaz, justa, Mãe e seguramente, “uma força do universo”.

As palavras acima são apenas um retrato fiel e minimalista do que tu és, foste e sempre serás para nós.

Obrigado,

Paulo, Matilde, Luísa e Tomás.

A equipa da Farmácia Santo António cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa colega Bárbara Cristina Jesus Ramos de Vasconcelos e Sousa, que seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de cinzas presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

A equipa da Farmácia Moderna cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa colega Bárbara Cristina Jesus Ramos de Vasconcelos e Sousa, que seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de cinzas presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

A Assembleia Legislativa da Madeira e todos os seus colaboradores manifestam profundo pesar pelo falecimento da sua Colega Bárbara Cristina Jesus Ramos de Vasconcelos e Sousa. Neste momento de dor, endereçamos as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos aqueles que com ela privaram.

A comunidade académica da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny associa-se, com profundo pesar, ao falecimento da esposa do Dr. Paulo Sousa, Professor Convidado desta instituição. Neste momento de dor, une-se solidariamente ao Professor Paulo e à sua família, expressando as mais sentidas condolências.

Funchal, 15 de abril de 2026