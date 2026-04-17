Sua esposa, filhas, genros, neta, sogra, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo António Damião de Sousa Alves, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se, hoje, sexta-feira, dia 17 de abril.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 13:30h e as 14:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece, a toda a equipa de profissionais do serviço de Hemato-Oncologia, em especial à Drª. Monica Sousa, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por toda a atenção e cuidado prestado ao seu familiar.

A Direção, Funcionários e Utentes de todas as valências do Centro Social e Paroquial de Santo António cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Exmo. Sr. António Damião de Sousa Alves, pai da funcionária Dénia Lila Abreu Alves. À família enlutada, apresentamos as nossas sentidas condolências.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º dia, quarta-feira, dia 22 de abril, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 17 de abril de 2026