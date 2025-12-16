MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Agradecimento e Missa do 7.º dia

16-12-2025
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
(Antiga Glória do Club Sport Marítimo)
  • Freguesia| São Martinho

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que amanhã, quarta-feira, 17 de dezembro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 6h00, na Igreja Paroquial de São Martinho, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas