Amadeu de Faria Gomes

Sua esposa, filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Apresentação, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 09/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 14/06/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 9 de junho de 2026